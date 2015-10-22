17-12-2014
Число подтвержденных в результате лабораторных тестов случаев заражения вирусом гриппа в этом году существенно превышает прошлогодние данные. Согласно данным агентства FluWatch, только на прошлой неделе было зарегистрировано 37 новых случаев заболевания гриппом в шести канадских провинциях....
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06-02-2014
Центр безопасности коммуникаций Канады осуществлял слежку за пассажирами одного из главных аэропортов страны посредством бесплатного Wi-Fi. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные, полученные от бывшего сотрудника американского Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена....
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23-07-2014
С каждым годом все большее число людей задумываются над тем, чтобы открыть собственное дело. Как правило, одного желания покончить с наемной работой и начать свой бизнес не достаточно. Необходимо от желания переходить к конкретным действиям....
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06-10-2014
9 октября ледовая арена «Эйр Канада Центр» заполнится до предела почти 19-ю тысячами канадцев, большая часть которых будет поддерживать местный Торонто в дерби с Монреалем. Матч-открытие нового сезона НХЛ стартует в 3:30 по московскому времени....
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15-05-2015
Сериал «Быть человеком» от британских кинематографистов входит в число самых популярных проектов ВВС. На протяжении четырех сезонов зрителей привлекает к экранам необычная история совместной жизни трех главных героев – вампира, привидения и оборотня....
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