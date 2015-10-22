﻿﻿﻿﻿ Новости Канады

Политика

Роб Форд призвал жителей Торонто (Канада) голосовать за своего брата

19-09-2014
Роб Форд призвал жителей Торонто (Канада) голосовать за своего брата
В своем первом публичном выступлении после появления информации об обнаружении у действующего мэра Торонто Роба Форда редкой формы рака, он призвал жителей Торонто голосовать на выборах на пост мэра города за своего брата Дага Форда.... 
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Экономика

Экономика Канады расширилась в октябре на 0,3% - StatCan

24-12-2014
Экономика Канады расширилась в октябре на 0,3% - StatCan
Согласно данным канадского управления статистики, валовой внутренний продукт Канады в октябре 2014 года вырос на 0,3% против предыдущего месяца.... 
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События

Дизайн ресторан Momofuku – экзотика в Торонто, Канада

21-07-2014
Дизайн ресторан Momofuku – экзотика в Торонто, Канада
Новый ресторан Momofuku с меню азиатской кухни открылся в Торонто, автор проекта ресторатор David Chang, открывший уже третье заведение. Любителям экзотики и просто всем, кто желает разнообразия, будет интересно посетить это место.... 
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В мире

Использование системы Яндекс.Деньги в онлайн-казино

22-10-2015
Использование системы Яндекс.Деньги в онлайн-казино

Платежная система Яндекс.Деньги является одним из наиболее популярных сервисов для оплаты услуг в интернете в России. Как использовать этот метод для оплаты в онлайн-казино, вы узнаете из нашей статьи.1... 
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Происшествия

На Канаду обрушилось экстремальное похолодание

30-12-2014
На Канаду обрушилось экстремальное похолодание
Экстремальное похолодание обрушилось на центральные регионы Канады. По данным синоптиков, местами морозы доходят до минус 45 градусов по Цельсию.... 
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Криминал

В Канаде грабитель заснул на месте преступления

22-12-2014
В Канаде грабитель заснул на месте преступления
Житель канадского города Ванкувер обнаружил в своей квартире спящего вора. Приехавшая на место преступления полиция разбудила неудачливого грабителя, чем сильно его удивила.... 
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Общество

В Канаде зарегистрирована вспышка гриппа

17-12-2014
В Канаде зарегистрирована вспышка гриппа
Число подтвержденных в результате лабораторных тестов случаев заражения вирусом гриппа в этом году существенно превышает прошлогодние данные. Согласно данным агентства FluWatch, только на прошлой неделе было зарегистрировано 37 новых случаев заболевания гриппом в шести канадских провинциях.... 
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Скандалы

Спецслужбы Канады использовали общественный Wi-Fi для слежения за пассажирами аэропорта

06-02-2014
Спецслужбы Канады использовали общественный Wi-Fi для слежения за пассажирами аэропорта
Центр безопасности коммуникаций Канады осуществлял слежку за пассажирами одного из главных аэропортов страны посредством бесплатного Wi-Fi. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные, полученные от бывшего сотрудника американского Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена.... 
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Бизнес

Как начать собственный бизнес?

23-07-2014
Как начать собственный бизнес?
С каждым годом все большее число людей задумываются над тем, чтобы открыть собственное дело. Как правило, одного желания покончить с наемной работой и начать свой бизнес не достаточно. Необходимо от желания переходить к конкретным действиям.... 
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Спорт

NHL: Монреаль – Торонто. Обзор и мнения букмекерских контор.

06-10-2014
NHL: Монреаль – Торонто. Обзор и мнения букмекерских контор.
9 октября ледовая арена «Эйр Канада Центр» заполнится до предела почти 19-ю тысячами канадцев, большая часть которых будет поддерживать местный Торонто в дерби с Монреалем. Матч-открытие нового сезона НХЛ стартует в 3:30 по московскому времени.... 
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Калейдоскоп

Чем привлекает сериал «Быть человеком»

15-05-2015
Чем привлекает сериал «Быть человеком»
Сериал «Быть человеком» от британских кинематографистов входит в число самых популярных проектов ВВС. На протяжении четырех сезонов зрителей привлекает к экранам необычная история совместной жизни трех главных героев – вампира, привидения и оборотня.... 
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